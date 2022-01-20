"Мені є що йому сказати": Кулеба заявив, що відкритий до зустрічі з Лавровим

За його словами, на вчорашній зустрічі з держсеретарем США Ентоні Блінкеном підтвердив свою готовність до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий до тристоронньої зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, якщо російська сторона на неї погодиться.
Про це він заявив на онлайн-брифінгу, передає "Укрінформ".
"Я відкритий до зустрічі з міністром Лавровим. Мені є що йому сказати. Ви знаєте, що він якось уникає зустрічі з Україною. Це його рішення, я його коментувати не буду", - сказав Кулеба.
За його словами, на вчорашній зустрічі з держсеретарем США Ентоні Блінкеном підтвердив свою готовність до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, якщо пан Лавров на це погодиться.
Нагадаємо:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що у разі нового повномасштабного нападу РФ на Україну, країни-партнери підтримають Київ "конкретними справами" - жорсткими санкціями проти Російської Федерації.
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