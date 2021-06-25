"За мою роботу не соромно": Разумков відповів на чутки щодо своєї відставки

Спікер парламенту Разумов спростував чутки про свою відставк.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував можливість своєї відставки. Наразі голова Ради не збирається покидати свою посаду.

Про це він на пресконференції 25 червня.

"Я не збираюся у відставку. І не поширював такі чутки. Мені подобається моя робота, і я сподіваюся, що роблю її ефективно. І я буду її виконувати до того часу, поки мені її довіряє український народ", - заявив Разумков.

Крім того, він додав, що сподівається, що "після Верховної Ради майбутнє є" і наголосив, що "треба працювати сьогодні так, щоб не було соромно, коли ВРУ закінчиться". Разумков також додав, що сьогодні йому не соромно за здійснену роботу.

"Сьогодні ще до 2023 року часу більш ніж достатньо, щоб поки що про це не думати. Знаєте, тут не треба вибудовувати майбутнє, яким би хотів бачити своє майбутнє, я думаю, тут краще сконцентруватися на тому, що ти робиш сьогодні для майбутнього і не лише для свого... Мені сьогодні за мою роботу не соромно", - відповів Разумков на запитання про своє майбутнє після закінчення каденції на посаді спікера ВРУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю з Наталією Мосейчук розповів, чи хоче він йти на другий термін. За його словами, друга каденція "від нього не залежить, адже це вибір українців".

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