"Меншими будуть збитки усіх країн світу": Зеленський пояснив сенаторам США, навіщо допомагати Україні

Зеленський розповів високим гостям зі США про ситуацію на передовій і плани окупантів.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.

Підсумки зустрічі глава держави підвів у своєму традиційному відеозверненні увечері 7 липня.

За словами президента, обидва сенатори, попри те, що належать до різних партій, принципово підтримують Україну.

"Саме вони стали авторами резолюції, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою – спонсором тероризму. Подякував їм за цю активність і сподіваюся, що вона буде доведена до результату", – зазначив Зеленський.

Глава держави розповів високим гостям зі США про ситуацію на передовій, про те, до чого готуються окупанти. Зокрема, йшлося про Донбас, про південь нашої країни, про Харківську область.

Зеленський запевнив, що наші партнери мають точну інформацію щодо оборонних потреб України. Це стосується протиповітряної оборони та сучасної реактивної артилерії.

"Що більшою буде оборонна допомога Україні зараз, то швидше війна закінчиться нашою перемогою й меншими будуть збитки усіх країн світу, збитки Сполучених Штатів від російського тиску на демократичні суспільства", – підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по Харкову та Краматорську.

Зеленський розповів про круту допомогу Джонсона та Британії - звернення президента за 7 липня

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