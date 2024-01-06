Мер Берліна закрутив службовий роман – його закликали піти у відставку (фото)

Бургомістра Берліна закликали піти у відставку через роман з колегою.

У німецькій столиці – Берліні – спалахнув скандал через службовий роман бургомістра (міський голова - ред.) Кая Вегнера – його закликали піти у відставку.

Про це пише BILD.

Відомо, що 51-річний Кай Вегнер у грудні 2023 року пішов із сім'ї – залишивши колишню дружину з двома дітьми.

Згодом з'ясувалося, що у нього роман із 40-річною берлінською сенаторкою (міністром) Катаріною Гюнтер-Вюнш, яка відповідає за освіту у Берліні. Обидва належать до консервативної партії ХДС (Християнсько-демократичний союз - ред.).

Мер Берліна Кай Вегнер та сенаторка Катаріна Гюнтер-Вюнш

Як пише оглядач BILD, у багатьох держкомпаніях Німеччини романтичні стосунки у керівництві заборонені.

Голова Асоціації платників податків Берліна Олександр Краус заявив, що навколо Вегнера склалася "складна ситуація", оскільки "бургомістр застосовує до свого партнера інші стандарти, ніж до інших сенаторів".

Лідер парламентської групи "Зелених" у міських зборах Вернер Граф заявив про конфлікт інтересів через роман мера Берліна Кая Вегнера.

Нагадаємо, у Бундестазі закликали передати ЗСУ ракети Taurus для ударів про цілях в РФ.

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