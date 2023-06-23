Мер Бучі: Підтримка самоврядування - обов'язкова умова для вступу України до ЄС та НАТО

В резолюції Європарламенту є чіткий сигнал українській владі: без підтримки місцевого самоврядування та справжньої демократії подальший шлях України в Євросоюз та НАТО неможливий.

Про це пише у своєму блозі голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України, Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

«В Резолюції є не тільки про повну підтримку України міжнародними партнерами, але й чіткий сигнал владі щодо важливості розвитку місцевого самоврядування в Україні. Європарламентарі закликали владу захистити та зміцнити місцеве самоврядування, що стимулюватиме органи центральної влади співпрацювати з нами на всіх етапах відбудови та відновлення. Євродепутати вчергове у своїй офіційній позиції відзначили, що розвиток місцевого самоврядування буде одним із важливих факторів інтеграції України до ЄС та НАТО. Без розвинутого місцевого самоврядування та реальної демократії шлях України до ЄС та НАТО буде закритим, і владі не слід про це забувати», - пише Анатолій Федорук.

В ЄС вбачають, що саме місцеве самоврядування від початку війни стало ключовим у захисті біженців та внутрішньо переміщених осіб, та саме місцеве самоврядування має стати ключовим у майбутній реконструкції, відбудові та відновленні України, наголошує мер Бучі.

«В Європейському Союзі переконані, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму. Бо з цим все просто, місцеве самоврядування - це найближча влада до людини, це той рівень демократії, де задовольняються базові потреби громадянина. В резолюції вказується важливість співпраці центральної влади з Асоціацією міст України у виробленні ефективних політик для місцевої влади у відновленні країни. Бо відновлення країни - це не просто умовні державні проекти з цифрами росту економіки та ВВП, а це конкретне відновлення нормального життя людей: відбудова житла, шкіл, садочків, доріг, мостів, підприємств, робочих місць та соціальної інфраструктури», - зазначив Федорук.

Також Анатолій Федорук наголошує, що в Резолюції є чітка вимога до влади захистити реформу децентралізації, яка, за оцінкою європейців, стала найуспішнішою реформою з часів незалежності України.

«Тож замість гальмування реформи влада має зосередитися на завершенні реформи децентралізації в Україні. Ми, мери українських міст, голови громад, об’єднані Асоціацією міст України, завжди готові до партнерства та продуктивної взаємодії з центральною владою задля європейського майбутнього України. Розвиток місцевого самоврядування та захист демократії - це безальтернативний шлях України до Європи. Влада має чітко зрозуміти, що саме сильні самодостатні громади визначають сильну та єдину Україну», - резюмує Анатолій Федорук.

Як відомо, Європейський парламент у своїй Резолюції про стійку реконструкцію та інтеграцію України до євроатлантичної спільноти від 15 червня 2023 року звернувся до вищого керівництва України із закликом зміцнювати місцеве самоврядування, яке є основою демократії. Зокрема, в резолюції рекомендовано посилити співпрацю з Асоціацією міст України, яку очолює Віталій Кличко