Мер Харкова пояснив, чому запровадження надзвичайного стану в Україні - це важливо

Запровадження надзвичайного стану в Україні - це попереджувальний захід, каже Терехов.
Запровадження надзвичайного стану в Україні - це попереджувальний захід.
Про це під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1" заявив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, є повноваження органів місцевої влади, є повноваження Верховної Ради, і кожен повинен робити свою справу.
"Сьогодні є надзвичайний стан, сьогодні працюють правоохоронні органи в надзвичайному режимі. І це - попереджувальний захід. Тому, хочу вам сказати - я б голосував за НС, а якщо ні, тоді треба було поїхати і бути разом з людьми на виборчому окрузі", - сказав Терехов, звертаючись до народної депутатки Вікторії Гриб.
Нагадаємо, у НБУ повідомили, як працюватиме банківська система під час надзвичайного стану.
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