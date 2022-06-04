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Мер Маріуполя закликав єднатися для того, щоб урятувати заблокованих РФ жителів міста

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Мер Маріуполя закликав єднатися для того, щоб урятувати заблокованих РФ жителів міста

Фото: Associated Press

У Маріуполі - 100 тисяч населення, які залишилися у заручниках Російської Федерації.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко закликав єднатися для порятунку мешканців Маріуполя, які наразі заблоковані ворогом у місті.

Про це пише Укрінформ.

«У Маріуполі сьогодні 100 тисяч населення, які залишилися у заручниках російської федерації З середини квітня місто зачинено, тобто там немає змоги виїхати з міста до підконтрольної частини нашої держави. Люди сидять біля своїх будівель і чекають, коли настане той час, коли відкриються стійкі «зелені коридори» і вони врятують свої життя. Вони чекають на це. Тому ми й наголошуємо, що треба нам єднатися навколо Маріуполя, навколо порятунку життя наших шановних українців, наших шановних маріупольців», - заявив Бойченко.

У Маріуполі з 24 лютого російські війська вбили понад 22 тис. населення, і це вдвічі більше, ніж було вбито під час окупації міста фашистами у період Другої світової війни. Тоді загинуло близько 10 тис. маріупольців.

«Місцеве населення загиблих ховало біля своїх будівель, у дворах, у скверах, парках. Це створило мережу стихійних поховань. Це створило великі братські поховання. І сьогодні додається початок літа, підвищення температури. І сьогодні нестерпний сморід стоїть у Маріуполі…» - сказав мер.

Мешканці, які залишаються у місті, «на жаль, відчувають цей сморід смерті, вони відчувають сьогодні неробочу каналізацію, вони відчувають сьогодні, на жаль, відсутність системи збору сміття».

Головна проблема у місті – це відсутність води.

«Сьогодні наші лікарі кажуть, що ми стоїмо на порозі спалаху інфекційних захворювань. І що ця війна, ці інфекції – холера або дизентерія - можуть забрати тисячі життів наших шановних маріупольців», - підкреслив Бойченко.

До порятунку жителів міста мер закликав долучитися й міжнародних партнерів - ООН і Комітет Червоного Хреста.

«Тому ми сьогодні гуртуємо увесь світ, наших шановних міжнародних партнерів – ООН, Червоний Хрест, що треба єднатися навколо порятунку життя місцевого населення, наших українців-маріупольців. Яких, підкреслюю, на жаль, звичайна терористична організація, російська федерація тримає в полоні. Сьогодні дуже важливо, щоб увесь світ знав, що таке Росія. РФ – це руйнування, це вбивства і це мародерства», - резюмував Бойченко.

Як повідомлялось, ведуча, блогерка та амбасадорка ООН Маша Єфросиніна опублікувала записки із щоденника дівчини, яка пройшла блокаду Маріуполя.

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