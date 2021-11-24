Мер Одеси Труханов вніс за себе заставу в розмірі 30 млн гривень

Мер Одеси Труханов вніс за себе заставу в розмірі 30 млн гривень

Такий запобіжний захід чиновнику обрав ВАКС за справу про земельні оборудки.

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс повну суму застави в розмірі 30 млн гривень у справі за звинуваченнями НАБУ та САП про незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду, пише Інтерфакс-Україна.

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Термін, протягом якого Труханов повинен був внести заставу в 30 млн гривень, збіг ще в понеділок 22 листопада. Проте із запізненням на добу, 23 листопада політик вніс таки повну суму, розмір якої встановлював ВАКС. Інакше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала б розміщення Труханова у СІЗО.

У ЗМІ підозрюють, що заставу за мера Одеси Геннадія Труханова міг внести один з найбагатших бізнесменів України Вадим Новинський.

Нагадаємо, 6 жовтня Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову та ще 15-м особам, зокрема, і чиновникам одеської міської ради. Їх підозрюють у махінаціях із землею на майже 700 мільйонів гривень. У суді для Труханова прокурори просили запобіжний захід або у вигляді арешту на 60 діб, або заставу у понад 120 мільйонів гривень. Проте 8 жовтня після 10 годин розгляду справи покарання так і не обрали.

Пізніше, 11 жовтня, Вищий антикорупційний суд обрав Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді застави у сумі 30 млн 213 тис. гривень.

Після того адвокати одеського очільника подали клопотання про більш м'який запобіжний захід. Натомість прокурор, зі свого боку, просив заарештувати Труханова або збільшити розмір застави. Зрештою, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишили без змін запобіжний захід Труханову і встановили п’ятиденний строк сплати застави, який закінчився 22 листопада.