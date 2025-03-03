Мерц заявив, що конфлікт Зеленського та Трампа був спланований

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у Білому домі міг бути свідомо спровокований з американського боку.

Про це повідомляє Bild.

"На мій погляд, на цій зустрічі в Овальному кабінеті була не спонтанна реакція на слова Зеленського, а спровокована ескалація. Я був трохи здивований тоном розмови – він не приніс жодної користі", – висловився Мерц.

Він додав, що така риторика вписується до загальної лінії поведінки нової американські адміністрації в останні місяці.

"У тому, що ми зараз спостерігали у Вашингтоні, є певна наступність у ланцюзі подій останніх кількох тижнів, включно з появою американської делегації у Мюнхені на конференції з безпеки", – додав німецький політик.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа буде готова до відновлення контактів з Україною, але Київ має продемонструвати готовність укласти мир.