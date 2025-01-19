Мережу збурило фото, на якому Бербок "тікає" від Шольца: міністерка відреагувала

На знімку видно, як Шольц тягнеться до Бербок, але вона ухиляються.

Мережу облетіло фото, на якому міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нібито "тікає" від канцлера ФНР Олафа Шольца. Очільниця німецького МЗС пояснила, що ж насправді сталося.

Про Бербок розповіла в ефірі телеканалу ZDFheute.

Знімок опублікували німецькі медіа. На ньому видно, як Шольц тягнеться до Бербок. Втім, вона нібито ухиляється від нього. Тоді з'явилася інформація, що ніби очільниця МЗС не виявила бажання фотографуватися з канцлером. Мовляв, тому, що Шольц блокує пакет допомоги Україні на 3 млрд. євро. Інші ЗМІ написали, що очільник уряду погоджується на пакет, але за умови скасування боргового режиму. Однак, такий варіант, не сподобався Бербок.

Після повідомлень у медіа Аналена Бербок прокоментувала фото. Вона наголосила, що не тікала від Шольца, бо це був "моментальний знімок". З її слів, фотографію неправильно розцінили, а вона просто не побачила канцлера.

"І з цього (фото - Ред.) робиться висновок, що я не подаю руку, хоча, як видно на фото, я навіть не помітила, що відбувається позаду мене, тому що, як і у кожної людини, у мене немає очей на потилиці", - сказала міністерка закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, днями стало відомо, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок розкритикувала чинного канцлера Олафа Шольца через його небажання схвалити додатковий пакет допомоги для України на суму 3 млрд євро.

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