Ангела Меркель та Путін / © Associated Press

Нові дані про роль Німеччини у підготовці російської армії до сучасних конфліктів викликають серйозні питання щодо впливу політики Берліна на безпеку Східної Європи напередодні вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє видання Spiegel.

За інформацією журналістів, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель фактично сприяла зміцненню російської армії перед агресією 2014 року.

Оборонний концерн Rheinmetall за підтримки уряду Меркель розробляв симулятори, програмне забезпечення та обладнання для російських військових, розраховуючи отримати контракт на суму близько 1 мільярда євро.

Йшлося про створення мережі навчальних центрів у Росії за зразком німецького полігону Альтмарк, де військові тренувалися у веденні сучасних бойових дій. Метою цих проєктів було підвищення ефективності російських військ і вдосконалення їхньої тактики.

Spiegel зазначає, що рішення Німеччини на той час базувалося на переконанні, що співпраця з Москвою нібито сприятиме стабільності в регіоні. Утім, на практиці така політика допомогла Кремлю посилити військовий потенціал перед нападом на Україну.

Нагадаємо, що під час саміту НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Україні та Грузії відмовили у приєднанні до Плану дій щодо членства в Альянсі. Цьому рішенню, за даними журналістів, значною мірою сприяла позиція Меркель.

Уже через кілька місяців після саміту Москва розпочала військові дії проти Грузії, а згодом — підготувалася до вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії несуть відповідальність за погіршення відносин між Євросоюзом і Росією, що, зрештою, призвело до повномасштабної війни проти України.

Ми раніше інформували, що Меркель пов’язала вторгнення Путіна до України з COVID-19.