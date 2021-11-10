Меркель і Путін обговорили міграційну кризу: канцлерка попросили очільника Кремля вплинути на Мінськ

Дії режиму Лукашенка канцлерка назвала "абсолютно неприйнятними".

У середу, 10 листопада німецька канцлерка Ангела Меркель говорила телефоном з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомили у пресслужбі Федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що під час розмови політики обговорили міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні. Зокрема, Меркель звернулася до очільника Кремля з проханням вплинути на Мінськ у цій ситуації. Дії режиму Лукашенка канцлерка назвала "абсолютно неприйнятними".

Канцлерка наголосила, що використання мігрантів проти Європейського Союзу через білоруський режим є нелюдським і абсолютно неприйнятним, - йдеться у повідомленні.

Про розмову лідерів двох країн з'явилася інформцаія і на офіційному сайті президента Росії. У повідомлені зазначається, що розмову ініціювала німецька сторона.

"Докладно розглянуто ситуацію з біженцями на кордонах Білорусії із країнами ЄС. Висловлено занепокоєння гуманітарними наслідками міграційної кризи. Президент Росії запропонував налагодити обговорення проблем у прямих контактах представників країн – членів Євросоюзу з Мінськом", - повідомили у пресслужбі Путіна.

Як повідомлялося, уже наступного тижня Європейський Союз може ухвалити запровадження нових санкцій проти режиму Лукашенка у Білорусі, які будуть спрямовані проти близько 30 фізичних та юридичних осіб. 10 листопада 27 послів ЄС повинні офіційно погодитися з тим, що збільшення кількості мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею є “гібридною війною”, що може слугувати юридичною основою для запровадження санкцій.

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