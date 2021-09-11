Меркель: Наше завдання - збереження за Україною статусу партнера щодо транзиту газу

За словами канцлерки, Берлін і Вашингтон виходять з того, що і після закінчення терміну дії нинішнього договору між Москвою і Києвом в 2024 році Україна залишиться транзитером російського газу.

Уряд Німеччини підтримує проект Північний потік-2, але при цьому планує зберегти за Україною статус партнера щодо транзиту газу.

Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель в суботу, 11 вересня, на пресконференції у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецкім, передає УНН.

"Ми насправді обговорили також енергетичні відносини, питання, пов'язані з Північним потоком-2. Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера щодо транзиту (газу)", - сказала вона.

"На це націлена наша домовленість з США. Ми сказали, що підтримуємо Північний потік-2", - наголосила канцлер.

За словами канцлерки, Берлін і Вашингтон виходять з того, що і після закінчення терміну дії нинішнього договору між Москвою і Києвом в 2024 році Україна залишиться транзитером російського газу.

"Ця тема буде, безумовно, і надалі на порядку денному", - зауважила Меркель, зазначивши, що "майбутній уряд ФРН зобов'язаний" забезпечити збереження транзиту.

Канцлерка повідомила, що Берлін має намір подолати розбіжності між Німеччиною і Польщею з питання Північного потоку-2.

"Це наша мета. Ми також домовилися з США про те, що будемо прагнути заздалегідь мати зобов'язання Росії щодо того, щоб транзит газу через Україну був гарантований після 2024 року. У нас є спеціальний уповноважений з цього питання", - зазначила Меркель.

Нагадаємо:

Будівництво російського газогону в обхід України – "Північного потоку-2" - завершене. Повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. Там розраховують, що вже в жовтні запустять трубопровід в експлуатацію. Хоча компанія-оператор, яка, власне, його будувала, говорить про кінець року.

Повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. Там розраховують, що вже в жовтні запустять трубопровід в експлуатацію. Хоча компанія-оператор, яка, власне, його будувала, говорить про кінець року. Своєю чергою Україна хоче винести питання запуску "Північного потоку-2" на нормандський формат

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