Володимир Путін та Ангела Меркель / © Associated Press

Реклама

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель схвалила відновлення діалогу з Росією. Мовляв, для закінчення війни необхідні переговори.

Про це вона сказала під час ток-шоу “RND vor Ort”, повідомляє n-tv.

Меркель назвала угоду країн НАТО щодо збільшення витрат на оборону логічною та необхідною. За її словами, варто “стати здатними до миру завдяки військовій силі”.

Реклама

Коментуючи заяву міністра оборони Бориса Пісторіуса про те, що Німеччина повинна стати “готовою до війни”, ексканцлерка наголосила на необхідності підтримувати дипломатичні контакти.

“Саме так ми пережили Холодну війну, і саме так ми повинні пережити майбутнє. Добре, що ми знову розмовляємо з Росією. Без розмов ця війна точно не закінчиться”, — наголосила Меркель.

До слова, критики звинувачують Меркель у помилковій політиці щодо РФ на посаді канцлерки. Зокрема, її підтримка балтійського газопроводу “Північний потік-2” після незаконної анексії Криму Росією 2014-го стала хибним сигналом для лідера Кремля Володимира Путіна. Окрім того, ФРН зобов'язалася дотримуватися цільового показника НАТО у 2%, встановленого на саміті 2014 року в Уельсі, але його не було досягнуто за часів її канцлерства.

Нагадаємо, 1 липня президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін поговорили телефоном. Ініціатива надійшла з Парижа. Лідер французів і російський “фюрер” не розмовляли після того, як 2022 року РФ здійснила повномасштабне вторгнення до України.

Реклама

Дата публікації 08:19, 02.07.25 Кількість переглядів 241 Без ракет до Patriot та HIMARS! США позбавило Україну можливості навіть захищатись своєю зброєю