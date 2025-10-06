Меркель назвала винних у війні в Україні: у Польщі та Естонії дали жорстку відповідь

Ангела Меркель / © Associated Press

З’явилася реакція Польщі та Естонії з приводу заяви ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка звинуватила ці країни, а також Литву та Латвію у причетності до початку війни в Україні.

Реакція Польщі

Різко висловився з цього приводу експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

«Ангела Меркель своїм бездумним інтерв’ю довела, що вона є однією з німецьких політиків, які найбільше шкодили Європі за останнє століття», написав він у соцмережі Х.

Колишній президент Польщі Анджей Дуда рішуче відкинув заяви Меркель. Він наголосив, що Варшава є не співучасницею, а потенційною жертвою російської агресії. Політик застеріг від будь-яких переговорів, які могли б політично легітимізувати Путіна.

Реакція Естонії

Також звинувачення Меркель розкритикували в естонському парламенті. Голова комітету з закордонних справ Марко Мігкельсон заявив, що слова Меркель «кидають тінь» на її перебування на посаді канцлера.

Що сказала Меркель

Ексканцлерка Німеччини сказала, що Польща та країни Балтії несуть відповідальність за погіршення відносин між Євросоюзом і Росією, що, зрештою, призвело до повномасштабної війни проти України.

За словами Меркель, підписані 2015 року Мінські угоди забезпечили «період спокою» між 2015-м і 2021 роками, давши Україні час для розвитку. Політикиня 2021-го запропонувала створити новий формат діалогу ЄС із Путіним. Проте цю ініціативу, за словами ексканцлерки, заблокували Польща та країни Балтії — через «побоювання», що ЄС не зможе виробити єдину політику щодо Росії. На думку Меркель, саме цей провал сприяв ескалації, яка згодом переросла у війну.

«Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна», — сказала німецька політикиня.