Меркель пов’язала вторгнення Путіна до України з COVID-19 та знайшла крайніх

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель / © Getty Images

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель частково поклала провину за повномасштабне вторгнення Росії до України на пандемію коронавірусу. Політикиня пояснила, що відсутність її особистих зустрічей із президентом РФ Володимиром Путіним сприяла політичній радикалізації країни.

Про це Меркель заявила у розмові з угорським онлайн-виданням Partizán.

Меркель знайшла крайніх у вторгненні Путіна до України

Ексканцлерка Німеччини сказала, що Польща та країни Балтії несуть відповідальність за погіршення відносин між Євросоюзом та Росією, що, зрештою, призвело до повномасштабної війни проти України.

За словами Меркель, підписані 2015 року Мінські угоди забезпечили «період спокою» між 2015-м і 2021 роком, давши Україні час для розвитку. Політикиня 2021 року запропонувала створити новий формат діалогу ЄС із Путіним. Проте цю ініціативу, за словами ексканцлерки, заблокували Польща та країни Балтії — через «побоювання», що ЄС не зможе виробити єдину політику щодо Росії. На думку Меркель, саме цей провал сприяв ескалації, яка згодом переросла у війну.

«Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна», — сказала німецька політикиня.

Меркель про вплив пандемії коронавірусу

Меркель також частково поклала провину на пандемію коронавірусу. Політикиня пояснила, що відсутність її особистих зустрічей із Путіним сприяла політичній радикалізації Росії. За словами колишньої канцлерки, відеоконференції не могли стати заміною живим переговорам і не дозволяли досягати компромісів.

Водночас Меркель не згадала про російську агресію проти України, яка розпочалася ще 2014 року, а також про ескалацію 2021-го, коли Кремль вже вів активну підготовку до повномасштабного вторгнення до України.

Реакція Польщі

Колишній президент Польщі Анджей Дуда рішуче відкинув заяви Меркель. Він наголосив, що Варшава не є співучасницею, а потенційною жертвою російської агресії. Політик застеріг від будь-яких переговорів, які могли б політично легітимізувати Путіна.

Нагадаємо, торік Меркель випустила мемуари під назвою «Свобода», у яких захищає всі свої ключові рішення за 16 років на посаді. Вона підтверджує, що 2008 року заблокувала наближення України до НАТО, щоб «не роздратувати Путіна». Меркель не бачить власної відповідальності за війну РФ проти України, стверджуючи, що підтримувала зв’язки з Москвою та купувала дешевий газ не лише з економічних міркувань.

До слова, у липні 2025 року Меркель схвалила відновлення діалогу з Росією, заявивши, що без переговорів «ця війна точно не закінчиться». Вона також назвала логічним і необхідним рішення НАТО щодо збільшення витрат на оборону, підкресливши, що варто «стати здатними до миру завдяки військовій силі».