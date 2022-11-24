Меркель пояснила, чому не змогла відмовити Путіна від війни: "В політиці зі мною все скінчено"

Вона зізналася в безуспішності вирішення й інших питань зовнішньої політики, пов’язаних із Росією.

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що ще за рік до повномасштабного вторгнення Росії до України прагнула скликати переговори Європи з президентом РФ Володимиром Путіним, проте не побачила жодної нагоди вплинути на нього наприкінці її терміну.

Про це Меркель розповіла в інтерв'ю Der Spiegel.

Політикиня розповіла, що разом із президентом Франції Еммануелем Макроном планувала провести особисті розмови з Путіним у межах Європейської ради 2021 року. Це було останнє літо Меркель на посаді очільниці уряду.

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"Мінські домовленості вже не працювали. Влітку 2021 року, після зустрічі президентів Росії та США Путіна і Джо Байдена, я та президент Макрон хотіли спробувати створити ще раз у межах Європейської ради окремий формат діалогу з Путіним... Але були й заперечення, що у мене вже не було влади проводити свою політичну лінію, бо всі знали: восени того року мені доведеться покинути свою посаду", – розповіла ексканцлерка.

Вона також пригадала свій останній візит до Москви в серпні 2021 року та сказала, що була вже безсилою вплинути на Путіна, зокрема щодо можливого вторгнення до України.

"Відчуття було дуже зрозумілим: щодо впливу в політиці – зі мною все скінчено. Для Путіна важлива лише влада", – сказала Меркель.

Окрім того, вона зізналася в безуспішності вирішення й інших питань зовнішньої політики, пов’язаних із Росією.

"Незважаючи на те, що ми знову і знову пробували нові речі, я, зрештою, не просунулася на жоден міліметр. Ідеться не лише про Україну. Про Придністров'я та Молдову, Грузію й Абхазію, Сирію та Лівію. Настав час нового підходу", – сказала політикиня.

Нагадаємо, в червні Меркель дала інтерв’ю, в якому сказала, що не може дорікнути собі за помилки щодо Росії та України. Вона також назвала правильним своє рішення заблокувати 2008 року наближення України до НАТО, аби не провокувати Москву.

Меркель також допустила зв'язок між її відставкою та рішенням Путіна вторгнутися до України.

У вересні експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що готовий разом із Меркель стати посередником у переговорах із Путіним щодо війни в Україні. Проте в Офісі президента відкинули таку пропозицію.

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