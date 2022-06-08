Меркель розповіла, чому замість Бучі поїхала у подорож до Італії

Меркель розповіла, чому замість Бучі поїхала у подорож до Італії

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, чому не прийняла запрошення приїхати до Бучі, а натомість обрала подорож до Італії.

Меркель заявила, що знала про те, її що поїздка викличе суперечності, але все ж обрала Італію, бо таким чином вона хотіла продемонструвати, що вона більше не канцлер.

Про це пише Reuters з посиланням на інтерв'ю Меркель, яке транслювала телекомпанія ARD.

"Ця поїздка була дуже важливою для мене, для мого процесу відокремлення від політики", - сказала ексканцлер.

Нагадаємо, що у квітні ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель розкритикували за те, що вона відвідала Італію невдовзі після звістки про звірства в Бучі під Києвом, а не прийняла запрошення відвідати Україну.

До слова, напередодні Меркель дала в інтерв’ю, з якого випливає, що дорікнути собі за помилки щодо Росії та України вона не може. І досі вважає, що її блокування наближення України до НАТО 2008 року було правильним, щоб не провокувати РФ.

Меркель підтримала протидію російському варварству, але проігнорувала запрошення до Бучі

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