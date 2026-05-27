Меркель ошелешила терміном закінчення війни в Україні

Колишня канцлера Німеччини Ангела Меркель / © Getty Images

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зробила похмурий прогноз щодо майбутнього України. Вона відверто відповіла на запитання про те, коли закінчиться війна та якою буде доля держави.

Про це свідчить уривок з відео спілкування політикині з журналістами, яке поширило Clash Report.

Меркель відповіла на запитання журналістів. Вони казали початок фраз, а ексканцлерка повинна була продовжити речення, виходячи зі своїх оцінок.

Через десять років обов’язкову військову службу «все ще не буде скасовано, тобто все залишиться так, як є. Я все ще сподіваюся, що знайдеться достатньо добровольців», — сказала Меркель.

Через десять років війна в Україні, «сподіваюся, вже закінчиться, причому так, що Україна буде самостійною, вільною, суверенною державою», — висловилась німецька політикиня.

До слова, раніше у травні Меркель заявила, що вважає абсолютно правильною військову підтримку України, проте дорікнула Європі за недостатнє використання свого дипломатичного потенціалу. Вона закликала європейські країни активізувати дипломатичні зусилля та виробити спільну позицію, наголосивши, що для завершення війни недостатньо лише переговорних зусиль президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, напередодні під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент України Володимир Зеленський закликав депутатів зосередитися на внутрішніх викликах, щоб посилити позиції держави для осінніх переговорів та завершити гарячу фазу війни до кінця 2026 року (а за умови гарантій безпеки — потенційно до листопада). Переговори під егідою США наразі на паузі, тому Київ прагне нового формату з активною роллю Європи.

Своєю чергою в РФ 27 травня цинічно заявили про продовження війни в Україні до досягнення цілей, водночас лицемірно декларуючи прагнення до «дипломатичного врегулювання». Заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков зазначив, що Москва не проти дипломатії, але вимагає від Києва беззастережного прийняття так званої «межі Анкоріджа». Він має на увазі вимогу виведення українських військ із Донбасу.

