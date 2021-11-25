Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі та ескалацію на кордоні з РФ

Окрім того, Зеленський та Меркель обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні ЄС та Білорусі.
Президент України Володимир Зеленський після розмови з очільником Євроради Шарлем Мішелем провів телефонну розмову з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель. Головною темою бесіди була безпекова ситуація, пов’язана з концентрацією військ Росії на кордонах з Україною.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Як зазначають есв ОП, в ході розмови Зеленський та Меркель погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародної спільноти у питанні локалізації загроз з боку РФ та збереження санкційної політики. Також вони наголосили на необхідності продовження роботи в нормандському форматі.
"Голова Української держави поінформував в.о. канцлера Німеччини про безпекову ситуацію на Донбасі, а також кроки, які здійснює Україна з метою досягнення миру", - запевнили в ОП.
Окрім того, Зеленський та Меркель обговорили міграційну кризу на кордонах країн ЄС з Білоруссю. Співрозмовники відзначили важливість координації дій між Україною та Євросоюзом задля недопущення використання міграційної кризи з метою дестабілізації ситуації в державах Європейського Союзу та в Україні.
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