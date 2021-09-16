Меркель у Парижі зустрінеться з Макроном: серед тем обговорення - Україна

Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам.
Канцлерка ФРН Ангела Меркель здійснить 16 вересня ввечері короткий робочий візит до Парижу, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Перед початком зустрічі, о 19.00 за місцевим часом (20 за київським) передбачені заяви для преси з боку обох лідерів.
Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає "Укрінформ".
"Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам, насамперед Афганістану, а також питанням європейської політики", - зазначив Зайберт.
Перед початком зустрічі, о 19.00 за місцевим часом (20 за київським) передбачені заяви для преси з боку обох лідерів.
Нагадаємо:
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 7 вересня востаннє виступила перед Бундестагом напередодні парламентських виборів. Вона підтримала кандидата від Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів Арміна Лашета.
- У січні в Німеччині обрали нового лідера найбільшої німецької партії ХДС, яку довгий час очолювала Ангела Меркель. ЇЇ наступник потенційно може стати канцлером. Вибори в країні відбудуться 26 вересня, після чого уряд очолить новий канцлер. Меркель, яка обіймає цю посаду протягом 16 років, заявила, що йде із посади, і з політики. І не передумала.