Меркель у Парижі зустрінеться з Макроном: серед тем обговорення - Україна

Меркель у Парижі зустрінеться з Макроном: серед тем обговорення - Україна

Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам.

Канцлерка ФРН Ангела Меркель здійснить 16 вересня ввечері короткий робочий візит до Парижу, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Перед початком зустрічі, о 19.00 за місцевим часом (20 за київським) передбачені заяви для преси з боку обох лідерів.

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає "Укрінформ".

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"Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам, насамперед Афганістану, а також питанням європейської політики", - зазначив Зайберт.

Єлисейський палац, зі свого боку згадав серед тем обговорення Іран, Лівія, Україна та Білорусь, виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичними змінами та оцифрованням.

Перед початком зустрічі, о 19.00 за місцевим часом (20 за київським) передбачені заяви для преси з боку обох лідерів.

Нагадаємо:

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 7 вересня востаннє виступила перед Бундестагом напередодні парламентських виборів. Вона підтримала кандидата від Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів Арміна Лашета.

перед Бундестагом напередодні парламентських виборів. Вона підтримала кандидата від Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів Арміна Лашета. У січні в Німеччині обрали нового лідера найбільшої німецької партії ХДС, яку довгий час очолювала Ангела Меркель. ЇЇ наступник потенційно може стати канцлером. Вибори в країні відбудуться 26 вересня, після чого уряд очолить новий канцлер. Меркель, яка обіймає цю посаду протягом 16 років, заявила, що йде із посади, і з політики. І не передумала.

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