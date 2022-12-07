Меркель впевнена, що війна закінчиться за столом переговорів

Свою участь у врегулюванні питання вона виключає.

Німецька ексканцлерка Ангела Меркель впевнена, що війна агресорки Росії проти України закінчиться за столом переговорів.

Про це Меркель висловилася в інтерв'ю Zeit.

"Одного дня вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала вона.

Втім, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори, Меркель не відповіла. Свою участь у врегулюванні питання колишня канцлерка виключає.

"Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями один з одним", - додала вона.

Нагадаємо, представниця США в ООН Ліза Карті каже, що Росія не прагне переговорів про мир. Вона наголосила, що президент РФ Володимир Путін посилює бомбардування української інфраструктури, що свідчить про те, що він не має щирого інтересу в переговорах чи змістовній дипломатії.

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