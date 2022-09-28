Меркель закликала серйозно ставитися до ядерного шантажу Путіна

Російський диктатор Володимир Путін закидає світ погрозами про те, що може застосувати ядерну зброю.

Колишня німецька канцлерка Ангела Меркель заявила, що політичною мудрістю буде серйозне ставлення до заяв "фюрера".

Про це вона сказала свого виступу на церемонії відкриття Фонду канцлера Гельмута Коля, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За її словами, не варто усі загрози Володимира Путіна вважати блефом.

"Ставитися до слів серйозно, не відмахуватися від них від самого початку, мовляв, це всього лише блеф, але ставитися до них серйозно. Це ні в жодному разі не ознака слабкості чи умиротворення, а ознака політичної мудрості", - заявила Меркель.

У виданні наголошують, що така риторика "більше була схожа на курс канцлера Олафа Шольца, ніж на риторику лідера ХДС Фрідріха Мерця про постачання зброї Україні".

Sueddeutsche Zeitung пише, що зараз Меркель "дуже обережна, щоб не коментувати політичні питання, можливо, ще й тому, що нинішня енергетична криза, пов'язана з війною, не в останню чергу є результатом її перебування на посаді".

Нагадаємо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати загрози, які озвучив "фюрер" у своєму зверненні до народу 21 вересня.

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