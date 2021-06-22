Меркель запросила Зеленського до Берліна, щоб обговорити ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський і Ангела Меркель обмінялись запрошеннями про візити.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель з нагоди Дня скорботи та шанування пам’яті жертв війни в Україні.

Про це інформує пресслужба глави Української держави.

Сторони наголосили на важливості історичної відповідальності за злочини нацизму на території нашої держави та збереження пам’яті про людські жертви.

"Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", — сказав Зеленський.

Зеленський підтвердив запрошення Меркель відвідати Україну для участі у саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності.

Своєю чергою канцлерка Німеччини запросила президента України здійснити найближчим часом візит до Берліна. Меркель хоче віч-на-віч обговорити низку питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, що Ангела Меркель щепилася препаратом Moderna після першої дози AstraZeneca.

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