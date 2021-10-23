Меркель заявила: "Не могла уявити, що Путін анексує Крим"

За її словами, між політиками великі розбіжності.

Німецька канцлеркаї Ангела Меркель каже, мовляв, не могла уявити, що російський президент Володимир Путін вдасться до окупації Криму, а на Донбасі дійде до воєнного конфлікту.

Таку думку вона висловила інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

За її словами, ще десять років тому під час виступу Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї "є значні розбіжності" з президентом Росії.

Як приклад, розповіла про бачення глави Кремля щодо розпаду Радянського Союзу. Меркель каже, що для Путіна - це була "сумна подія". Натомість, зокрема Берлін, називає "радістю закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини та європейської єдності".

"Під час вступу на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України – практично поруч з Євросоюзом – дійде до таких воєнних зіткнень", – сказала Ангела Меркель.

Як повідомлялося, Меркель була на посаді канцлера 16 років. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Тепер вони повинні сформувати уряд і призначити канцлера. Для коаліції треба отримати 368 мандатів.

Як Меркель змінила Німеччину і світ, які здолала кризи та чим запам’ятається народу, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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