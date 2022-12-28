Меркель заявила, що не планує брати участь у переговорах щодо закінчення війни в Україні

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наразі питання про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні не стоїть.

Про це повідомляє видання Sette.

При цьому Меркель висловила впевненість, що війна обовʼязково закінчиться за столом переговорів.

Вона заявила, що для себе бачить різницю між "вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою".

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Крім того, Меркель підтвердила, що керувалась власною логікою, коли приймала рішення щодо подальших дій відносно України та Росії, коли вона була на посаді канцлера ФРН.

"Йшлося про спробу запобігти війні, подібній до нинішньої", - продовжила вона.

Вона додала, що не вважає помилкою спробу уникнути війни попри те, що вона була невдалою.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель винна у тому, що Путін закріпився при владі.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Франції Еммануель Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО як варіант безпекових гарантій для неї.

Новини ТСН 17:00 за 27 грудня 2022 року

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