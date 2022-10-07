Меркель заявила, що не варто ігнорувати погрози Кремля, а мир в Європі можливий лише за участі Росії

Німецька ексканцлерка Ангела Меркель наголосила, що не варто ігнорувати погрози агресорки Росії у контексті війни в Україні як блефу.

Про це вона сказала на річниці газети Süddeutsche Zeitung.

"Нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф від самого початку", - зауважила колишня канцлерка.

За її словами, важливо, щоб Німеччина, Європейський союз і НАТО мали єдину, рішучу позицію для захисту, відновлення суверенітету та цілісності України. Повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого Меркель назвала "глибоким поворотним моментом".

Меркель говорила про імпульс до об'єднання Європи після відновлення єдності Німеччини під час розпаду радянського військового блоку за часи Михайла Горбачова.

"Агресивна війна Росії та російського диктатора Володимира Путіна проти України руйнує основи всього, про що тоді домовилося міжнародне співтовариство, зокрема тодішній Радянський Союз, а потім і Росія", - сказала вона.

Меркель наголосила, що необхідно займатися "майбутньою архітектурою європейської безпеки в межах міжнародного права". Втім, міцного миру в Європі можна досягнуто лише за участю Росії. "Поки нам не вдалося цього зробити, холодна війна насправді ще не закінчилася", - додала ексканцлерка.

Підтримка Німеччини

На початку жовтня до Одеси прибула міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Вона анонсувала швидку поставку першої обіцяної одиниці наземної системи ППО IRIS-T.

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок висловилася про підтримку України. За її словами, наразі немає шансів на те, що мирні переговори покладуть кінець війні, яку Росія розпочала проти України. Мовляв, пропозиції російського президента-диктатора Володимира Путіна протилежні миру.

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