Меркель зробила нову заяву щодо завершення війни в Україні

Вона зазначила, що Росія не повинна виграти в цій війні.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Україну та її прихильників до розгляду дипломатичних шляхів припинення війни, розпочатої Росією.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу ZDF, повідомляє агентство DPA.

Меркель підкреслила, що Росія не повинна виграти в цій війні, адже це є важливим не лише для України, але й для Європи в цілому. "Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну", – зазначила канцлерка.

Меркель зазначила, що як канцлерка вона вжила всіх заходів, аби запобігти такій ескалації. Вона додала, що вторгнення в Україну є кричущим порушенням міжнародного права.

Проте Меркель також заявила, що "потрібно завжди паралельно розглядати дипломатичні рішення". Вона підкреслила, що обговорювати ці рішення не потрібно прямо зараз, а коли настане відповідний час.

Меркель також висловила підтримку заходам, які вживає уряд Німеччини для допомоги Україні.

"Я підтримую все, що робить міжнародне співтовариство, щоб поставити Україну в хороше становище", - заявила ексканцлер.

Нагадаємо, раніше Меркель назвала "фатальну помилку", яку зробив Путін.

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