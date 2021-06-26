Меркель зустрінеться із Зеленським, а потім із Байденом: у Німеччині розкрили теми перемовин лідерів

Німецька дипломатка називає запрошення Зеленського до Берліна "добрим знаком".

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель 15 липня проведе у Вашингтоні зустріч із президентом США Джо Байденом. Серед тем бесіди лідерів двох країн й українське питання.

Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю ZN,UA.

Фельдгузен запевнила, що Меркель щодня читає новини про Україну і питання Донбасу для неї є особистим.

"Донбас, звісно, — одна з найскладніших проблем, безперечно, вони про неї говоритимуть. Пані канцлер із перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені казали, вона кожного дня читає новини про Україну. Для неї це питання особисте", - прокоментувала німецька дипломатка.

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Також Меркель запросила президента України Володимира Зеленського до Берліна на 12 липня. Канцлерка Німеччини хоче обговорити низку питань із українським лідером і почути українські побажання для її переговорів з американською адміністрацією.

"Я думаю, це добрий знак, що канцлер хоче обговорити з президентом Зеленським цілу низку питань — не лише "Північний потік-2", а й "Нормандський формат", тому що в такий спосіб вона зможе безпосередньо від нього почути українські побажання для її переговорів з американською адміністрацією", - додала Фельдгузен.

Раніше пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, коментуючи ініціативу канцлерки Німеччини Анґела Меркель відновити діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, заявила, що пропозицією планували позначити чіткий курс політики ЄС щодо РФ.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Анґела Меркель готується до візиту у США, щоб обговорити проблеми з запуском "Північного потоку-2" і майбутнє української ГТС.

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