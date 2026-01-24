- Дата публікації
Мерц дав оцінку тристороннім переговорам України, США та Росії в ОАЕ
Уряд Німеччини схвально оцінив початок переговорів у тристоронньому форматі, наголошуючи на координації дій із партнерами.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав початок в Об’єднаних Арабських Еміратах тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення російської війни.
Про це глава німецького уряду заявив журналістам у Римі, передає n-tv.
«Те, що ці переговори зараз відбуваються саме в такому форматі, — це наш спільний намір і узгоджене рішення зі Сполученими Штатами Америки», — зазначив Мерц.
За словами канцлера ФРН, між Україною, США та європейськими країнами нині існує «дуже тісна координація».
Водночас заступник речника уряду ФРН Штефан Маєр зауважив, що в Берліні з обережністю оцінюють перспективи тристоронніх переговорів щодо завершення війни, які проходять в Абу-Дабі.
За його словами, позиція німецького уряду залишається незмінною: мирна угода має бути спрямована на досягнення довгострокового та сталого миру.
«Нічого не буде досягнуто, якщо мирна угода зрештою стане лише паузою для Росії, щоб згодом знову розпочати агресію», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров розкрив повний склад учасників офіційної тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.
Ми раніше інформували, що що Reuters розкрив домовленості Трампа та Путіна щодо України.