Мерц допустив територіальні втрати України: як це пов’язано зі вступом до ЄС

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок припустив, що Україні, можливо, доведеться змиритися з тим, що частина її території може залишитися поза контролем Києва в межах майбутньої мирної угоди з Росією.

Про це він сказав студентам гімназії імені Карла Великого в Марсберзі, передає Reuters.

«У якийсь момент Україна підпише угоду про припинення вогню. У якийсь момент, будемо сподіватися, мирний договір з Росією. Тоді, можливо, частина території України припинить бути українською», — сказав Мерц.

Реклама

Він також пов’язав можливі поступки з європейською перспективою України.

«Якщо президент Зеленський хоче донести це до свого населення та заручитися підтримкою більшості, і йому необхідно провести з цього приводу референдум, то він має одночасно сказати народу: „Я відкрив вам шлях до Європи“», — додав канцлер Німеччини.

Процес вступу України до ЄС був заблокований прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, однак його поразка на виборах на початку цього місяця дала надію, що країна зможе перейти до наступного етапу. Наразі Україна має статус офіційного кандидата в ЄС.

Водночас Мерц застеріг від завищених очікувань щодо швидкого вступу. За його словами, Україна не може приєднатися до Євросоюзу, перебуваючи у стані війни, і спершу має відповідати суворим критеріям, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

Реклама

«У Зеленського була ідея вступити до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року нереалістично», — сказав Мерц.

Він запропонував проміжні кроки, зокрема роль спостерігача для України в інституціях ЄС. За словами канцлера, ця ідея отримала широку підтримку серед європейських лідерів на саміті минулого тижня на Кіпрі, де був присутній Зеленський.

Минулого тижня Європейський Союз схвалив кредит Україні на 90 мільярдів євро, який покриває більшу частину її потреб до 2027 року. Водночас у блоці зберігаються розбіжності щодо темпів переговорів про вступ.

Раніше Фрідріх Мерц заявив про неможливість швидкого вступу України до Євросоюзу, запропонувавши натомість часткову поступову інтеграцію до європейських інституцій. Президент Володимир Зеленський категорично відкинув цю ідею під час спільної вечері з главами держав, наголосивши на необхідності отримання повноправного членства в обмін на реальний захист європейських кордонів від російської агресії.

Реклама

Також ми писали, що в четвер, 23 квітня 2026 року, під час неформального саміту на Кіпрі лідери Європейського Союзу відкрито визнали наявність серйозних розбіжностей щодо українського питання та фінансування блоку. Відсутність колишнього угорського прем’єра змусила очільників держав чесно поглянути на власні проблеми, продемонструвавши, що гальмування євроінтеграції Києва залежало не лише від позиції Будапешта.

На тлі цих дискусій Євросоюзу все ж вдалося розблокувати масштабний пакет фінансової підтримки для Києва, і вже до кінця травня очікується виділення першого траншу з 90 мільярдів євро кредиту, які підуть на посилення армії та захист інфраструктури. Цей крок став можливим після того, як Словаччина та Угорщина зняли свої вето в обмін на відновлення Україною прокачування російської нафти пошкодженим трубопроводом «Дружба».

Новини партнерів