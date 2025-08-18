Мерц і Макрон пішли проти Трампа щодо стратегії миру в Україні

Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон закликали до припинення вогню в Україні як обов’язкової передумови для мирних переговорів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Мерц наголосив, що наступна зустріч між президентами Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним та Дональдом Трампом не може відбутися без режиму тиші на фронті.

“Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Давайте спробуємо натиснути на Росію, бо довіра до цих зусиль залежить саме від цього”, – сказав канцлер.

Його позицію підтримав Еммануель Макрон, заявивши, що припинення бойових дій має стати основою для будь-якої мирної угоди."

Ці заяви прозвучали одразу після того, як президент США Дональд Трамп висловив протилежну думку. Він заявив, що укласти мирну угоду можливо навіть без припинення вогню, коли війна ще триває.