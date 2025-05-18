Мерц хоче переговорити з Трампом перед його розмовою з Путіним: про що йтиметься

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що прагне провести розмову з Дональдом Трампом напередодні його запланованого дзвінка до президента Росії Володимира Путіна. До консультацій також мають долучитися лідери Великої Британії, Франції та Польщі.

Про це повідомляє Sky News.

Про це Мерц повідомив журналістам у Ватикані під час інавгураційної меси Папи Римського. За його словами, питання підготовки до розмови з Путіним він порушив під час зустрічі з головним дипломатом Вашингтона Марко Рубіо.

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“Я розмовляв з Марко Рубіо, зокрема щодо завтрашньої розмови”, — зазначив канцлер.

Він додав, що вже обговорив ситуацію з президентом Володимиром Зеленським і планує подальші переговори із союзниками та Трампом у найближчі години.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп заявив, що, “можливо”, зателефонує Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни.