Мерц, Макрон і Стармер у Берліні обговорили війну в Україні та ключові виклики безпеки

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та глава уряду Великої Британії Кір Стармер взяли участь у неформальній вечері в Берліні, де в закритому форматі обговорили низку актуальних міжнародних питань.

Про це журналістам повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Укрінформ.

За його словами, зустріч трьох лідерів пройшла у вівторок у вузькому колі й була присвячена "класичним темам E3" — формату, що об’єднує Німеччину, Францію та Британію. Серед ключових питань — війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та політика щодо Ірану.

Реклама

Корнеліус наголосив, що сторони дійшли згоди щодо необхідності продовжувати спільну роботу, засновану на довірі, над ключовими питаннями зовнішньої політики та безпеки. Лідери також підкреслили важливість залучення європейських партнерів, таких як Польща та Італія, до цих процесів.

Зустріч проходила в закритому для преси режимі.

Раніше в Польщі на залізничній ділянці біля села Жичин спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив колію на важливому маршруті Варшава — Люблін. Прем'єр Дональд Туск заявив про можливу диверсію, однак поліція чекає на результати розслідування.