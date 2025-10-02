Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів ЄС в Копенгагені різко висловився на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо потреб блоку у сфері безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на слова осіб, які обізнані з перебігом розмови.

Сутичка відбулася під час дискусії про те, як Європейський Союз може краще захищатися від загроз з боку РФ та підтримувати Україну.

Реклама

«Ця суперечка є останнім проявом розчарування ЄС Орбаном, який скористався своїм правом вето, щоб заблокувати санкції проти Росії, і виступає проти вступу України до ЄС. Це відбувається в той час, коли блок намагається об’єднатися навколо планів відновлення своєї оборони на тлі численних порушень Росією повітряного простору в останні місяці», — нагадали у Bloomberg.

Водночас сам Орбан на проурядовому вебсайті написав: «Це був напружений, особливо захоплюючий європейський саміт».

Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі заявила, що нещодавні загрози з боку БпЛА «вимагають сильної і рішучої реакції та відповіді з боку Європи». За її словами, «кожен європейський громадянин і кожен квадратний сантиметр в Європі мають бути в безпеці».

Проте пропозиція комісії побудувати «стіну з дронів» отримала прохолодну реакцію під час обговорення, уточнили в Bloomberg.

Реклама

«Незалежно від того, які можливості ми зможемо придбати. Дрони все одно будуть надходити до Європи», — зазначила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Водночас політик, яка була лідером зустрічі, наголосила, що вона досі підтримує загальну концепцію.

«Ми повністю згодні з тим, що нам потрібно інвестувати набагато більше в технологію дронів, у протидію дронам, але також і в нові технології та інновації», — додала Фредеріксен.

Своєю чергою представники Італії та Іспанії запевняли, що оборонні плани комісії мають допомогти всьому континенту захистити себе та зміцнити східний фланг ЄС. Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні попередила, що якщо цього не зробити, то оборона ЄС не буде ефективною.

Реклама

Голова Європейської ради Антоніу Кошта підтримав таку риторику:

«Кордони Європи будуть захищені лише в тому випадку, якщо всі кордони Європи будуть захищені».

У Bloomberg зауважили, що сьогодні, 2 жовтня, до лідерів ЄС мають приєднатися очільники інших європейських країн, серед яких Україна, аби обговорити військові потреби.

«Коли я дивлюся на сучасну Європу, я думаю, що ми перебуваємо в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни», — підсумувала Фредеріксен.

Реклама

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа та Росія більше не перебувають у стані миру, а Кремль «веде війну проти нашої демократії».