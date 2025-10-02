ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
393
Час на прочитання
2 хв

Мерц на саміті лідерів ЄС різко розкритикував позицію Орбана — Bloomberg

Сутичка сталася під час дискусії про те, як Європейський Союз може краще захищатися від загроз з боку РФ та підтримувати Україну.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів ЄС в Копенгагені різко висловився на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо потреб блоку у сфері безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на слова осіб, які обізнані з перебігом розмови.

Сутичка відбулася під час дискусії про те, як Європейський Союз може краще захищатися від загроз з боку РФ та підтримувати Україну.

«Ця суперечка є останнім проявом розчарування ЄС Орбаном, який скористався своїм правом вето, щоб заблокувати санкції проти Росії, і виступає проти вступу України до ЄС. Це відбувається в той час, коли блок намагається об’єднатися навколо планів відновлення своєї оборони на тлі численних порушень Росією повітряного простору в останні місяці», — нагадали у Bloomberg.

Водночас сам Орбан на проурядовому вебсайті написав: «Це був напружений, особливо захоплюючий європейський саміт».

Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі заявила, що нещодавні загрози з боку БпЛА «вимагають сильної і рішучої реакції та відповіді з боку Європи». За її словами, «кожен європейський громадянин і кожен квадратний сантиметр в Європі мають бути в безпеці».

Проте пропозиція комісії побудувати «стіну з дронів» отримала прохолодну реакцію під час обговорення, уточнили в Bloomberg.

«Незалежно від того, які можливості ми зможемо придбати. Дрони все одно будуть надходити до Європи», — зазначила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Водночас політик, яка була лідером зустрічі, наголосила, що вона досі підтримує загальну концепцію.

«Ми повністю згодні з тим, що нам потрібно інвестувати набагато більше в технологію дронів, у протидію дронам, але також і в нові технології та інновації», — додала Фредеріксен.

Своєю чергою представники Італії та Іспанії запевняли, що оборонні плани комісії мають допомогти всьому континенту захистити себе та зміцнити східний фланг ЄС. Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні попередила, що якщо цього не зробити, то оборона ЄС не буде ефективною.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта підтримав таку риторику:

«Кордони Європи будуть захищені лише в тому випадку, якщо всі кордони Європи будуть захищені».

У Bloomberg зауважили, що сьогодні, 2 жовтня, до лідерів ЄС мають приєднатися очільники інших європейських країн, серед яких Україна, аби обговорити військові потреби.

«Коли я дивлюся на сучасну Європу, я думаю, що ми перебуваємо в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни», — підсумувала Фредеріксен.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа та Росія більше не перебувають у стані миру, а Кремль «веде війну проти нашої демократії».

Дата публікації
Кількість переглядів
393
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie