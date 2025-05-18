Мерц намагається згладити конфлікт між Мелоні та Макроном через участь у переговорах щодо України

Еммануель Макрон та Джорджія Мелоні. / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив посередником у дипломатичній суперечці між Римом і Парижем. Причиною конфлікту стало виключення прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні з групи європейських лідерів, які координують контакти з Білим домом щодо війни в Україні.

Про це пише видання Financial Times.

Напруга зросла після заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який звинуватив Мелоні у поширенні неправдивої інформації. Мелоні заявила, що її не запросили до участі в неформальній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і майбутній спільній телефонній розмові з Дональдом Трампом.

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Прем’єрка вирушила на саміт Європейського політичного співтовариства в Тирані, де були присутні понад 40 європейських лідерів, включно із Зеленським. Водночас вона не долучилася до позачергових консультацій у складі Мерца, Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера та польського прем’єра Дональда Туска, які відбулися після мирних переговорів у Стамбулі. Саме ця група виступила зі спільною заявою, де назвала умови Путіна “неприйнятними”.

Причина виключення — позиція Італії щодо військової участі?

За словами Мелоні, її не включили до формату через відмову Італії брати участь у потенційній “коаліції охочих”, яка могла б забезпечувати безпеку в Україні після можливої мирної угоди.

“Італія давно заявляла, що не відправлятиме війська до України”, — наголосила вона в Тирані. — “Для нас не мало сенсу бути частиною формату, цілі якого ми не поділяємо”.

Натомість Макрон відповів, що тема військової присутності взагалі не обговорювалася — ні в Києві, ні в Тирані.

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“Йдеться про припинення вогню. Уникаймо дезінформації — її й так вистачає з боку Росії”, — сказав він.

Мерц закликає до єдності

Фрідріх Мерц провів переговори з Мелоні у Ватикані напередодні інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV. Після зустрічі він запевнив, що обидві сторони погодилися: Італія має бути частиною європейських зусиль щодо врегулювання конфлікту.

“У найближчі дні я працюватиму в ЄС над тим, щоб включити Італію в усі мирні ініціативи”, — заявив він. — “Ми не повинні дозволити себе розділити. У нас немає “першого” й “другого” ешелонів у Європі”.

Під час спільної пресконференції Мелоні закликала західних партнерів до єдності. Вона вкотре наголосила на важливості “справедливого миру”, який не означатиме капітуляції України, і назвала стамбульські переговори “неробким, але першим кроком” до політичного врегулювання.

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Критика в Італії

Виключення Мелоні з дипломатичного формату викликало внутрішню політичну хвилю. Частина італійських політиків звинуватила її у самоізоляції країни через особисту антипатію до Макрона.

“Не брати участь у переговорах через неприязнь до одного лідера — це не захист національного інтересу”, — заявив депутат Карло Календа.

Напруження між Макроном і Мелоні триває з 2022 року. Серед резонансних епізодів — виключення Мелоні з вечері із Зеленським у Парижі у 2023-му та публічна критика з боку Олафа Шольца й німецьких “Зелених” за її міграційну політику.

Попри те, що Християнсько-демократичний союз Мерца взяв курс на жорсткішу міграційну політику, зробивши її ключовою темою передвиборчої програми, у суботу ввечері канцлер демонстрував дружній тон у спілкуванні з Джорджією Мелоні. Під час публічного виступу він звертався до неї по імені та використовував неформальне звертання du.

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“Разом ми прагнемо сильної, безпечної та конкурентоспроможної Європи. І я дуже вдячний тобі, Джорджіє, за те, що ми змогли встановити тісний контакт у перші дні”, — зазначив Мерц.