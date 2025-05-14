Мерц назвав дедлайн для Росії, після якого Німеччина вимагатиме введення нових санкцій

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Німеччина буде вимагати посилити санкції проти Росії, якщо до кінця поточного тижня не буде прогресу у питання врегулювання війни в Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Deutsche Welle.

Мерц наголосив, що Росія повинна «заявити про свою готовність до безумовного 30-денного припинення вогню».

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В іншому разі уряд Німеччини «наполягатиме на суттєвому посиленні санкцій» на рівні ЄС. Зокрема, йдеться про можливі обмеження в енергетичному та фінансовому секторах.

Таким чином Мерц прокоментував ситуацію навколо ультиматуму, який раніше висунули країни Євросоюзу — запровадити жорсткіші санкції, якщо Росія не забезпечить припинення вогню з 12 травня.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів до рішучих дій у разі, якщо президент РФ Володимир Путін не з’явиться на мирні переговори в Стамбулі, заплановані на четвер.

Ми раніше інформували, що польський прем’єр Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії, які запроваджують європейські держави, працюють. Якби не вони, ситуація була значно гіршою.

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