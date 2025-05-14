- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 670
- Час на прочитання
- 1 хв
Мерц назвав дедлайн для Росії, після якого Німеччина вимагатиме введення нових санкцій
Мерц наголосив, що Росія повинна погодитися на 30-денне перемирʼя.
Німеччина буде вимагати посилити санкції проти Росії, якщо до кінця поточного тижня не буде прогресу у питання врегулювання війни в Україні.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Deutsche Welle.
Мерц наголосив, що Росія повинна «заявити про свою готовність до безумовного 30-денного припинення вогню».
В іншому разі уряд Німеччини «наполягатиме на суттєвому посиленні санкцій» на рівні ЄС. Зокрема, йдеться про можливі обмеження в енергетичному та фінансовому секторах.
Таким чином Мерц прокоментував ситуацію навколо ультиматуму, який раніше висунули країни Євросоюзу — запровадити жорсткіші санкції, якщо Росія не забезпечить припинення вогню з 12 травня.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів до рішучих дій у разі, якщо президент РФ Володимир Путін не з’явиться на мирні переговори в Стамбулі, заплановані на четвер.
Ми раніше інформували, що польський прем’єр Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії, які запроваджують європейські держави, працюють. Якби не вони, ситуація була значно гіршою.