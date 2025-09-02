Мерц назвав головну гарантію безпеки для України, яку обговорять на "Коаліції охочих"

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Найкращою гарантією безпеки для України є постійна підтримка її Збройних сил. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це питання буде ключовим під час чергової зустрічі «Коаліції охочих», що відбудеться у четвер. Про це він розповів на спільній з президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер пресконференції в Берліні.

Про це пише Укрінформ.

Мерц зазначив, що у четвер (4 вересня) вранці відбудеться засідання «Коаліції охочих». На зустрічі обговорюватимуть подальшу допомога Україні. Він підкреслив, що найважливішою гарантією є саме військова підтримка.

«Йтиметься… про подальшу допомогу Україні. Ми спробуємо проаналізувати ситуацію. Питання безпекових гарантій також відіграватиме роль. Але найважливішою безпековою гарантією, яку ми можемо дати в цей момент, є достатня підтримка української армії в її зусиллях захистити країну. І ми хочемо продовжувати це робити», — сказав глава німецького уряду.

За його словами, європейські країни, зокрема члени «Коаліції охочих», усвідомлюють, що підтримка України має тривати, щоб вона могла захищати себе у довгостроковій перспективі, навіть у разі можливих мирних переговорів.

Зустріч «Коаліції охочих» запланована в Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що війна в Україні може тривати ще «дуже довго». На запитання, чи сподівається він на досягнуте припинення вогню наступного року, Мерц відповів: «Я не втрачаю надії, що ми зможемо його досягти. Але я також не маю жодних ілюзій».

Уряд Німеччини вважає пріоритетом фінансування та підтримку української армії замість відправки військ на територію України. Після саміту в Берліні за участю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського обговорювалася можливість направлення бундесверу для гарантування безпеки в Україні.