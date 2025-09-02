ТСН у соціальних мережах

Мерц назвав головну гарантію безпеки для України, яку обговорять на "Коаліції охочих"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Україні потрібна постійна та потужна військова допомога.

Руслана Сивак
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Найкращою гарантією безпеки для України є постійна підтримка її Збройних сил. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це питання буде ключовим під час чергової зустрічі «Коаліції охочих», що відбудеться у четвер. Про це він розповів на спільній з президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер пресконференції в Берліні.

Про це пише Укрінформ.

Мерц зазначив, що у четвер (4 вересня) вранці відбудеться засідання «Коаліції охочих». На зустрічі обговорюватимуть подальшу допомога Україні. Він підкреслив, що найважливішою гарантією є саме військова підтримка.

«Йтиметься… про подальшу допомогу Україні. Ми спробуємо проаналізувати ситуацію. Питання безпекових гарантій також відіграватиме роль. Але найважливішою безпековою гарантією, яку ми можемо дати в цей момент, є достатня підтримка української армії в її зусиллях захистити країну. І ми хочемо продовжувати це робити», — сказав глава німецького уряду.

За його словами, європейські країни, зокрема члени «Коаліції охочих», усвідомлюють, що підтримка України має тривати, щоб вона могла захищати себе у довгостроковій перспективі, навіть у разі можливих мирних переговорів.

Зустріч «Коаліції охочих» запланована в Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що війна в Україні може тривати ще «дуже довго». На запитання, чи сподівається він на досягнуте припинення вогню наступного року, Мерц відповів: «Я не втрачаю надії, що ми зможемо його досягти. Але я також не маю жодних ілюзій».

Уряд Німеччини вважає пріоритетом фінансування та підтримку української армії замість відправки військ на територію України. Після саміту в Берліні за участю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського обговорювалася можливість направлення бундесверу для гарантування безпеки в Україні.

