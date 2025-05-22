Мерц назвав "останню земну інстанцію" для переговорів України і Росії

© Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що у Ватикані вдасться зібрати представників РФ та України для проведення переговорів щодо завершення війни.

Про це він сказав під час урочистостей в Берліні, повідомляє кореспондент “Укрінформу”.

З його слів, наразі немає “жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться”. Втім, наголошує канцлер, вжити “всього можливого” дипломатичними засобами. Мерц у цьому контексті згадав про ймовірність проведення переговорів у Ватикані.

Реклама

“Але це, так би мовити, остання земна інстанція. Нам залишається лише сподіватися, що хоча б там вдасться зібрати сторони, які конфліктують, для конструктивної дискусії”, - заявив канцлер ФРН.

Переговори у Ватикані

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила про те, що Ватикан може виступити посередником у переговорах щодо припинення вогню в Україні. Папа Римський Лев XIV підтвердив свою готовність провести наступний раунд перемовин.

Зауважимо, що раніше з подібною ідеєю виступав президент США Дональд Трамп. У Путіна відреагували на пропозицію провести переговори у Ватикані. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в РФ не ухвалили рішення щодо нового місця зустрічі з Києвом.

Тим часом видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела пише про те, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією за участю США може відбутися у Ватикані в середині червня.

Реклама