Мерц назвав умови для розморозки російських активів у Європі

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Росія має відшкодувати Україні збитки на суму близько 500 мільярдів євро. Про це 10 липня заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час виступу на конференції з питань відновлення України в Римі.

Про це повідомляє радіостанція Deutschlandfunk.

«Ми оцінюємо матеріальні збитки приблизно в 500 мільярдів євро. Росія має відшкодувати цю шкоду. Поки цього не станеться, Росія не отримає і не має отримати доступ до заморожених російських активів», — наголосив Мерц.

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За його словами, питання фінансової відповідальності Росії має залишатися у центрі уваги міжнародної спільноти.

Також на конференції виступила уповноважена уряду Німеччини з питань прав людини Анабель Алабалі-Радован. Вона зазначила, що відновлення України впродовж наступного десятиліття потребуватиме приблизно 500 мільярдів доларів.

Міністерка підкреслила, що Росія повинна нести відповідальність за завдану шкоду, і додала, що зараз тривають інтенсивні перемовини щодо юридичних механізмів використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до керівництва Словаччини з закликом припинити блокування нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

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Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що дипломатичні можливості для завершення війни в Україні «вичерпані».