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Мерц назвав умови для розморозки російських активів у Європі
Німеччина наполягає на тому, що Росія повинна компенсувати Україні масштабні збитки, завдані війною.
Росія має відшкодувати Україні збитки на суму близько 500 мільярдів євро. Про це 10 липня заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час виступу на конференції з питань відновлення України в Римі.
Про це повідомляє радіостанція Deutschlandfunk.
«Ми оцінюємо матеріальні збитки приблизно в 500 мільярдів євро. Росія має відшкодувати цю шкоду. Поки цього не станеться, Росія не отримає і не має отримати доступ до заморожених російських активів», — наголосив Мерц.
За його словами, питання фінансової відповідальності Росії має залишатися у центрі уваги міжнародної спільноти.
Також на конференції виступила уповноважена уряду Німеччини з питань прав людини Анабель Алабалі-Радован. Вона зазначила, що відновлення України впродовж наступного десятиліття потребуватиме приблизно 500 мільярдів доларів.
Міністерка підкреслила, що Росія повинна нести відповідальність за завдану шкоду, і додала, що зараз тривають інтенсивні перемовини щодо юридичних механізмів використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до керівництва Словаччини з закликом припинити блокування нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.
Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що дипломатичні можливості для завершення війни в Україні «вичерпані».