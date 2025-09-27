- Дата публікації
Мерц: Німеччина більше не живе в мирі
Канцлер Німеччини вважає, що про мир у ФРН більше не можна говорити. Він зробив такий висновок після атак на мережі даних та інфраструктуру.
Через зростання кількості атак на інфраструктуру та мережі передачі даних у країні про мир у Німеччині більше не можна говорити.
Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц заявивповідомляє Handelsblatt.
«Ми не воюємо, але й не живемо в мирі», — сказав Мерц.
Канцлер зазначив, що загрози є щоденними та реальними. Серед них — атаки на дата-центри, спроби виведення з ладу цифрової інфраструктури, дрони, шпигунські операції.
«Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргертанні, масові погрози окремим особам публічного життя не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Акти саботажу, щодня. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки», — зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією, де дрони цього тижня помічали вже тричі.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що у повітряному просторі України могли діяти розвідувальні дрони з боку Угорщини. За словами глави держави, вони ймовірно здійснювали моніторинг промислових об’єктів у прикордонних районах.
В Угорщині заперечують цю інформацію, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорської одержимості» і «бачить те, чого насправді нема».
Тим часом угорські винищувачі перехопили п’ять військових літаків Росії, які летіли поблизу повітряного простору Латвії.