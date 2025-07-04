Мерц і Трамп говорили про ППО для України: чи буде військова допомога

Мерц обговорив з Трампом ситуацію в Україні / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (ХДС) провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговоривши ситуацію в Україні та зміцнення її протиповітряної оборони. Однак Трамп не дав жодних конкретних обіцянок щодо додаткової підтримки.

Про це повідомляє німецьке видання SPIEGEL.

Уряд Німеччини вже давно хоче, щоб Україна отримала більше систем протиповітряної оборони, таких як Patriot. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус навіть пропонував США продати ці системи Німеччині, щоб потім передати їх Україні. Він думав, що так США буде легше допомогти, ніж дарувати зброю. Але США не підтримали цю ідею. Міністр оборони США Піт Хегсет не обговорював це з Пісторіусом під час їхніх зустрічей.

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Зупинка поставок та виправдання США

Ця розмова відбулася на тлі нещодавнього оголошення США про тимчасове призупинення деяких поставок зброї Україні, які були обіцяні ще адміністрацією Джо Байдена. Офіційною причиною названо нібито недостатній рівень власних американських запасів, що стосується високоточної артилерії, ракет для РСЗВ та зенітних ракет.

На саміті НАТО Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не виключив можливість продажу систем Patriot чи їхніх компонентів, але підкреслив, що США також потребують ці системи.

Візит Пісторіуса до США та тиск Німеччини

Речник Міністерства оборони Німеччини підтвердив, що міністр Пісторіус у середині липня полетить до Вашингтона для зустрічі з Хегсетом, де він продовжить обговорення питання протиповітряної оборони для України. Крім того, Пісторіус продовжує свою ініціативу щодо збору коштів на ППО для України, яка минулого року принесла близько мільярда євро.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідав Одесу і заявив, що потрібно зробити все можливе для протиповітряної оборони України. Він боїться, що Україна скоро не зможе сама захищатися.

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Ці заяви пролунали на тлі масованих російських повітряних атак на українські міста, включно з Києвом та Одесою, минулих вихідних. Федеральний уряд Німеччини сподівається, що ці атаки змусять Білий дім переглянути свою позицію.

Розмова Трампа з Путіним та відповідь Кремля

Напередодні, у четвер, Трамп також провів двогодинну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Після розмови Трамп заявив, що «не задоволений», оскільки вона «не принесла жодного прогресу». Вже в ніч на п’ятницю російська армія повторила масовану атаку на Україну сотнями дронів та балістичних ракет.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга розцінив ці атаки як ознаку «повної зневаги Путіна до Сполучених Штатів та всіх, хто закликав до припинення війни». За даними української влади, під час семигодинної хвилі атак на Київ було поранено 23 людини, а Росія випустила понад 500 дронів та 11 балістичних ракет, що стало одним із найважчих повітряних ударів з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, зупинка постачання американської військової допомоги боляче б’є по Україні та викликає тривогу в Німеччині. Однак Берлін сподівається укласти конфіденційну угоду між урядом Німеччини та президентом США Дональдом Трампом щодо закупівлі американської зброї для Києва.

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