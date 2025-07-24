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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Мерц обіцяє експертизу антикорупційних законів: результат розмови з Зеленським

Німеччина долучиться до експертизи нового законопроєкту про НАБУ і САП.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський. Фото ілюстративне

Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський. Фото ілюстративне / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави написав у соцмережах.

Зеленський розповів, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні.

«Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури», — сказав він.

Президент запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Своєю чергою Мерц запевнив у готовності допомогти.

Крім того, сторони обговорили реалізацію домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру.

Також Зеленський розповів про ситуацію на фронті та потребу в додатковому фінансуванні для виробництва дронів, особливо дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 липня, президент Зеленський, після хвилі протестів у багатьох містах України, погодив текст нового документа про роботу НАБУ та САП.

Проте після ухвалення скандального законопроєкту 12414, поправки до якого передають генпрокурору повноваження керувати НАБУ і САП, 23 липня Верховна Рада пішла на відпочинок на чотири тижні.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що, незважаючи на канікули, ВР терміново збереться для голосування за новий законопроєкт про НАБУ і САП.

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