Мерц оцінив прогрес у врегулюванні війни в Україні лише у 2 %

Фрідріх Мерц / © Associated Press

На з’їзді Християнсько-демократичного союзу в Оснабрюку 23 серпня 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував результати зустрічі європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Він оцінив прогрес у врегулюванні війни в Україні у два відсотки.

Про це пише DW.

Фрідріх Мерц заявив, що нинішній стан переговорів можна порівняти з подоланням лише 200 метрів із десяти кілометрів шляху. За його словами, хоч перші кроки й зроблені, попереду залишається довгий і складний процес.

Водночас канцлер наголосив, що протягом останніх трьох тижнів німецьке керівництво та Європейський Союз доклали безпрецедентних дипломатичних зусиль. «Нехай ніхто не каже, що ми говоримо лише про постачання зброї», — підкреслив він.

Мерц також зауважив, що після заяв російського президента Володимира Путіна всім має бути зрозуміло: врегулювання найближчими тижнями чи навіть місяцями буде надзвичайно складним завданням. Водночас він закликав не відмовлятися від пошуку миру та продовжувати переговорний процес.

Як повідомлялося, 18 серпня канцлер Німеччини разом із європейськими лідерами взяв участь у саміті в Білому домі. Однією з ключових тем стали гарантії безпеки для України та можливість підготовки зустрічі президента Зеленського з президентом РФ Путіним. Хоча Мерц тоді заявляв, що зустріч може відбутися протягом двох тижнів, російська сторона вже дала зрозуміти, що найближчим часом переговорів на найвищому рівні не буде.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Мерц і Макрон пішли проти Трампа щодо стратегії миру в Україні.

Фрідріх Мерц та Еммануель Макрон наголосили, що мирні переговори з Росією неможливі без припинення вогню. Дональд Трамп, навпаки, заявив, що домовленості можна укласти навіть під час війни.