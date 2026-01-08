ТСН у соціальних мережах

Мерц озвучив, як має закінчитись війна в Україні: чи погодиться РФ

Фрідріх Мерц скептично налаштований щодо згоди з боку Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив, якою має бути послідовність дій щодо закінчення війни в Україні та досягнення миру.

Про це політик сказав у своїй заяві, уривок якої поширило видання Clash Report.

«Послідовність має бути такою: спочатку припинення вогню, потім — гарантії безпеки для України у межах довгострокової угоди з Росією», — висловився Мерц.

Він зауважив, що все це неможливо без згоди Росії. За оцінками канцлера, від цієї згоди «ми, ймовірно, досі перебуваємо досить далеко».

Умови Росії для припинення вогню

Нагадаємо, в кінці грудня у Кремлі висунули зухвалу умову: припинення вогню можливе лише після повного виходу ЗСУ за межі Донецької та Луганської областей. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розглядає мир лише в контексті «досягнення своїх цілей». Водночас він відмовився коментувати вимоги щодо Херсонщини, Запоріжжя та майбутнього ЗАЕС, назвавши обговорення деталей недоцільним.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський попередив, що впертість Кремля у переговорах зі США щодо миру може мати фатальні наслідки. Президент зазначив, що американська адміністрація вже обговорює з Росією різні варіанти врегулювання, і застеріг: сильні партнери України здатні жорстко відповісти на російську непоступливість, якщо Москва продовжуватиме «крутити носом».

