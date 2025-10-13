Канцлер ФРН Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц оголосив про свій намір використати саміт у Шарм-ель-Шейху, присвячений конфлікту в Газі, для обговорення війни в Україні з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bild.

Мерц заявив журналістам, що прагне «скористатися можливістю сьогодні вдень, щоб іще раз поговорити з американським президентом про те, що ми можемо зробити разом, щоб покласти край цій війні».

Реклама

Німецький канцлер висловив думку, що Трамп, який успішно вплинув на близькосхідних політиків для врегулювання ситуації в Газі, здатний чинити «разом із нами» аналогічний вплив і на Москву.

«Адже ми не повинні забувати: лише за кілька годин польоту звідси Росія веде війну проти України, яка триває вже три з половиною роки», — наголосив Мерц.

Увечері в понеділок у єгипетському місті Шарм-ель-Шейх має відбутися саміт за участю понад 20 світових лідерів, головами якого стануть Трамп і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. На полях саміту також запланована церемонія підписання документа про початок першої фази перемир’я в Секторі Гази.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував відсутність Москви на саміті в Єгипті, присвяченому укладенню мирної угоди щодо Сектора Гази.

Реклама

У понеділок, 13 жовтня, бойовики ХАМАС передали представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста перших сімох ізраїльських заручників, утримуваних у Секторі Гази. Це відбулося відповідно до домовленостей про перемир’я в Секторі Газа.