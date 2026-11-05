Мерц пояснив, чому перемога демократів не зупинить Трампа

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував підсумки проміжних виборів у США та можливі наслідки для роботи американської влади. Також німецький політик висловився про те, чого очікує від президента США Дональда Трампа протягом наступних двох років.

Про це повідомляє DW.

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«Протягом останніх двох років Трамп здебільшого керував країною, не консультуючись із Конгресом. Чому зараз має бути інакше? Що зміниться, так це бюджетне планування — і, звісно, планування щодо збройних сил також», — сказав канцлер.

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Проміжні вибори у США 2026 року — що відомо

3 листопада 2026 року в США відбулися проміжні вибори до Конгресу — midterm elections. Громадяни США переобрали усіх 435 депутатів Палати представників, 35 сенаторів у 100-місному Сенаті, губернаторів 36 штатів, а також представників у різні федеральні, регіональні та місцеві органи влади.

Більшість у Сенаті США внаслідок проміжних виборів здобула Демократична партія, яка забезпечила собі щонайменше 54 мандати у 100-місному Сенаті. Демократи, за попередніми підсумками виборів, також здобули 28 губернаторських постів проти 20, які отримали республіканці.

Після переходу контролю над обома палатами Конгресу США до Демократичної партії Україна може отримати нові можливості для відновлення американської фінансової та військової підтримки, пише АР. Починаючи від січня, демократи зможуть самостійно визначати порядок денний парламенту та вирішувати, які законодавчі ініціативи виносити на голосування.

Тим часом в оточенні президента США Дональда Трампа обговорювали можливість заміни державного секретаря Марко Рубіо після проміжних виборів до Конгресу.

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Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс попросив однопартійців підтримати його кандидатуру на посаду спікера. Демократи здобули контроль над Конгресом на проміжних виборах.

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