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Мерц про пропозицію Путіна: Спочатку мають замовкнути гармати
Росія має погодитися на припинення вогню, якщо прагне мирних переговорів, вважає канцлер Німеччини.
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що Володимир Путін погодиться на 30-денне припинення вогню, що «зробить реальні переговори можливими».
«Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню, що зробить реальні переговори можливими в першу чергу. Спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори», — написав він у соцмережі Х.
Він нагадав, що у суботу в Києві «разом з нашими партнерами ми закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Україна погодилася на це без жодних „якщо“ чи „але“».
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що світ очікує від Володимира Путіна «однозначного рішення» про негайне та безумовне припинення вогню.