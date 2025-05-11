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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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87
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Мерц про пропозицію Путіна: Спочатку мають замовкнути гармати

Росія має погодитися на припинення вогню, якщо прагне мирних переговорів, вважає канцлер Німеччини.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що Володимир Путін погодиться на 30-денне припинення вогню, що «зробить реальні переговори можливими».

«Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню, що зробить реальні переговори можливими в першу чергу. Спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори», — написав він у соцмережі Х.

Він нагадав, що у суботу в Києві «разом з нашими партнерами ми закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Україна погодилася на це без жодних „якщо“ чи „але“».

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що світ очікує від Володимира Путіна «однозначного рішення» про негайне та безумовне припинення вогню.

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