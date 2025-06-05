Мерц прокоментував зусилля Трампа щодо завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив президенту США Дональду Трампу під час зустрічі в Овальному кабінеті в четвер, 5 травня, що Білий дім має «сильну позицію», щоб змусити Кремль зупинити війну проти України.

Про це пише Fox News.

«Америка знову перебуває в дуже сильній позиції, щоб щось зробити в цій війні та покласти їй край. Тож поговоримо про те, що ми можемо зробити спільно, і ми готові зробити все можливе», — сказав Мерц.

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Мерц закликав посилити тиск на Росію у координації з європейськими союзниками.

«Я думаю, ми обидва згодні з тим, наскільки жахлива ця війна. І ми обидва шукаємо способи зупинити її якнайшвидше. Я вже сказав президенту, що він є ключовою людиною у світі, яка справді може зробити це зараз, чинячи тиск на Росію, і ми ще обговоримо пізніше, як європейці та американці можуть діяти спільно», — казав німецький канцлер.

При цьому Мерц ясно дав зрозуміти, не вступаючи в пряму суперечність із президентом, що він не погоджується з позицією Трампа.

«Ми на боці України, і ми намагаємося зробити її сильнішою, щоб змусити Путіна припинити цю війну. Такий наш підхід», — додав Фрідріх Мерц.

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Нагадаємо, Трамп порівняв війну в Україні із «бійкою двох маленьких дітей». За його словами, Україна і Росія, як діти, що ненавидять один одного, б’ються в парку, а він намагається їх розняти.