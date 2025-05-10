Мерц пригрозив Росії санкціями, якщо мирні переговори проваляться

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир’я в Україні та на мирні переговори.

Про це пише видання BILD.

«Тоді (якщо Росія відкине перемир’я — ред.) буде серйозне посилення санкцій, буде подовжено масштабну допомогу Україні — політичну, фінансову та військову. Дональд Трамп, очевидно, втрачає терпіння до Путіна», — сказав він.

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Нагадаємо, Мерц заявив, що досягнення угоди щодо 30-денного перемир’я між Україною та Росією залежить винятково від Москви.

«М’яч тепер винятково на полі Москви. Винятково там вирішуватиметься, чи є шанс зробити більш тривале припинення вогню в Україні, починаючи з найближчих вихідних — тобто від початку наступного тижня», — сказав він.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков озвучив нову умову Росії для припинення вогню в Україні, заявивши, що Захід має припинити постачання зброї Києву.

Він також повторив російський наратив про те, що Україна нібито «не готова до негайних переговорів», заперечуючи, що диктатор затягує час.

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