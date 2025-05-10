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Мерц пригрозив Росії санкціями, якщо мирні переговори проваляться
Канцлер Германії наголосив, що Київ отримає посилену допомогу, якщо РФ не погодиться на тривале перемир’я.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир’я в Україні та на мирні переговори.
Про це пише видання BILD.
«Тоді (якщо Росія відкине перемир’я — ред.) буде серйозне посилення санкцій, буде подовжено масштабну допомогу Україні — політичну, фінансову та військову. Дональд Трамп, очевидно, втрачає терпіння до Путіна», — сказав він.
Нагадаємо, Мерц заявив, що досягнення угоди щодо 30-денного перемир’я між Україною та Росією залежить винятково від Москви.
«М’яч тепер винятково на полі Москви. Винятково там вирішуватиметься, чи є шанс зробити більш тривале припинення вогню в Україні, починаючи з найближчих вихідних — тобто від початку наступного тижня», — сказав він.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков озвучив нову умову Росії для припинення вогню в Україні, заявивши, що Захід має припинити постачання зброї Києву.
Він також повторив російський наратив про те, що Україна нібито «не готова до негайних переговорів», заперечуючи, що диктатор затягує час.